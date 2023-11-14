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В Госдуме предложили приблизить маткапитал к стоимости квартиры
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Новым куратором авиации в Минтрансе могут назначить замглавы Росавиации Потешкина
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В Польше сообщили о сорвавшей планы ВСУ тактике России
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ФАС усилит контроль за устранением незаконно размещенной рекламы
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В Газе назвали БАПОР и МККК соучастниками убийств палестинцев
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На Украине заявили о неудаче в переговорах с Польшей о пограничных протестах
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Источник сообщил, что обвиняемая в теракте Трепова провалила тест на полиграфе
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В Госдуме выступили за увеличение пенсии прабабушкам с иждивенцами
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Экс-аналитик ЦРУ предрек переговоры Путина с Зеленским с позиции силы
Экономика
Минстрой предложил выделить ипотеку на дома в отдельный проект
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В каждой третьей премиальной новостройке Москвы упала стоимость квадратного метра
Общество
Умер сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин
Экономика
В Минфине предупредили о риске для рынка камней из-за санкций против алмазов РФ

Видео. Сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ»» вошел в топ-3 проектов по количеству зрителей

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