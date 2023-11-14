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В Совбезе Украины предрекли «большую беду» из-за дискуссий о выборах президента

Секретарь СНБО Данилов: споры о выборах президента Украины приведут к беде
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Политические дискуссии в случае проведения на Украине президентских выборов способны привести к «большой беде», заявил 14 ноября секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Если мы начнем во время военных действий политическую дискуссию, имейте в виду, это будет большая беда», — сказал он журналистке Наталье Влащенко в ходе интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».

По словам Данилова, на Украине «есть пророссийские силы». К тому же в данный момент страна не обладает политическими и техническими возможностями для проведения выборов, считает политик.

Секретарь Совбеза также заявил о невозможности создать условия для голосования проживающих за рубежом украинцев, военнослужащих на фронте и жителей новых российских регионов, на территории которых Украина продолжает претендовать.

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Ранее, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов президента Украины будет несвоевременным мероприятием. Он также призвал всех сосредоточиться на вопросах обороны и работать в единстве.

При этом, как сообщил в тот день, 6 ноября, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Зеленский приказал своему офису начать подготовку к выборам весной 2024 года.

В Госдепе США решение Зеленского назвали соответствующим украинской конституции. В то же время политолог Иван Мезюхо в разговоре с «Известиями» указал на неопределенность Соединенных Штатов по вопросу выборов на Украине.

Еще в начале октября Зеленский указывал, что не намерен идти на второй срок, если выборы состоятся после окончания боевых действий. В конце августа он отметил, что готов баллотироваться на второй срок, если на Украине в следующем году все-таки пройдут выборы президента.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.

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