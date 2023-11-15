Председатель совета директоров FESCO прокомментировал начало сотрудничества с «Росатомом»

Решение о передаче акций Дальневосточного морского пароходства госкорпорации «Росатом» является наиболее оптимальным и эффективным, считает Андрей Северилов, председатель cовета директоров транспортной группы FESCO.

Он также отметил, что ранее не было планов передать компанию под патронаж «Росатома». «Единственная связь возникла тогда, когда мы предложили госкорпорации возможность включения входящего в группу FESCO Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) в программу по развитию СМП (Северного морского пути. — Ред.), ведь именно тогда корпорация выбирала точки на Дальнем Востоке для развития проекта по трансшипменту грузов по СМП», — уточнил председатель совета директоров.

Северилов добавил, что в 2020 году FESCO предложила построить 17-й причал в ВМТП, который был бы под совместным управлением FESCO и «Росатома». «Это отдельный объект, который не имел никакой связи с портом, кроме инженерных систем. Из-за этого предложения и произошла путаница в СМИ — речь не шла об управлении всем портом. Никогда не создавались никакие управляющие компании. «Росатом» никогда ранее не участвовал ни в капитале, ни в управлении FESCO», — подчеркнул Северилов.

По его словам, пока каких-то инструкций от «Росатома» о дальнейшей деятельности не поступало, однако в ближайшее время появится понимание, как компания будет имплементирована внутрь госкорпорации и какую роль ей отведут. «Мы намерены согласовать средне- и долгосрочную стратегию с госкорпорацией в ближайшее время», — заявил он.

Северилов также подчеркнул, что «Росатому» было передано предложение о готовности принимать участие в развитии северного завоза в качестве единого оператора. Он должен начать работу не ранее 2025 года.