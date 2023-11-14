Эксперт оценил предложение ЦБ РФ установить правила онлайн-продаж кредитов

Центробанк (ЦБ) РФ предложил установить правила взаимодействия банков с потребителями при онлайн-продажах вкладов и кредитов. Финансовые организации обязаны полностью раскрывать информацию как об основном продукте, так и о дополнительных услугах, предупреждая клиентов о рисках, считает регулятор. Исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак рассказал «Известиям» 14 ноября, что такое предложение в первую очередь должно защитить потребителей от навязанных допуслуг и предложений, которые не нужны человеку.

«Теперь заемщик еще на этапе подачи заявки сможет увидеть реальную стоимость вклада, кредита или займа, а также возможные дополнительные условия или подключенные услуги. Меры Центробанка не только позволят повысить уровень доверия потребителей к финансовым организациям, но и помогут каждому клиенту оценить риски, грамотнее рассчитать долговую нагрузку. Как следствие, уровень закредитованности населения в масштабе страны должен снизиться», — отметил эксперт.

По данным маркетплейса, 45% россиян хотя бы раз сталкивались с несоответствием заявленной в рекламе процентной ставки по кредиту или займу и действительной стоимости продукта. Чаще всего реальные цифры клиенты узнавали на этапе заключения договора или даже после его подписания, уточнил Баджурак. В 61% случаев заемщиков вводили в заблуждение рекламные баннеры, размещенные в общественных местах, добавил эксперт.

«При этом, вводя регулирование дистанционных продаж финансовых продуктов и услуг, регулятор не должен забывать об интересах кредитных организаций, которые стремятся выгодно продать свои услуги. Данная мера подразумевает изменение процессов выдачи кредитов и займов банками и МФО (микрофинансовыми организациями. — Ред.), а также пересмотр методов работы с рекламными материалами — всё это может привести к дополнительным операционными расходам. Кроме того, отказ заемщиков от допуслуг или от взятия займа или кредита после изучения условий, влияющих на полную стоимость кредита (ПСК), негативно скажется на прибыли финансовых организаций», — заключил Баджурак.

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что суммарный портфель кредитов бизнеса и граждан по итогам сентября 2023-го составил рекордные 101,2 трлн рублей. Это следует из статистики ЦБ, с которой ознакомились «Известия». С начала года показатель вырос на 19%.