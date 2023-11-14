ХАМАС заявило о контролировании ситуации на поле боя в секторе Газа

ХАМАС во вторник, 14 ноября, выступило с утверждением, что боевое крыло движения, группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», контролирует ситуацию на поле боя в секторе Газа.

«Мы [руководство ХАМАС] заверяем, что с отрядами [палестинского] сопротивления и «Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама» всё в порядке, они контролируют ситуацию на поле боя в секторе Газа», — сказал член руководства движения Усама Хамдан на пресс-конференции, его слова передает ТАСС.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что взяла под контроль ряд силовых центров палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. По данным армии, захвачены штаб-квартира законодательного совета ХАМАС, штаб-квартира полиции движения, инженерный факультет, который использовался для производства боевых средств, а также дом губернатора.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября достигло 11 180 человек, среди них 4609 — дети.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.