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В ФРГ фракция левых в бундестаге приняла решение о самороспуске

СМИ: в ФРГ фракция левых в бундестаге решила саморастуститься
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Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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В Германия фракция Левой партии после 18 лет присутствия в бундестаге приняла решение о самороспуске из-за ухода части депутатов в новое движение политика Сары Вагенкнехт. Об этом 14 ноября сообщает Der Spiegel.

Решение о роспуске к 6 декабря текущего года было принято в ходе закрытого заседания партии во вторник, 14 ноября, сообщает издание. Причиной самороспуска послужил уход ряда депутатов в движение Вагенкнехт, из-за чего количество оставшихся депутатов в 28 мест было признано недостаточным

«После ухода группы Вагенкнехт левые будут иметь в бундестаге только 28 мест и, следовательно, больше не смогут быть парламентской группой — для этого необходимо минимальное количество в 37 мест», — пишет журнал.

Сопредседатель фракции Дитмар Барч назвал данное решение «шансом для нового старта».

Вагенкнехт вышла из состава Левой партии Германии в еще декабре, за ней последовали еще десять депутатов парламента ФРГ. Политик раскритиковала действующее правительство страны, как худшее в истории.

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В марте Вагенкнехт заявила, что не исключает создание собственной политической силы. Тогда она указала, что новый проект может быть реализован только с действительно надежной командой.

Позже, в сентябре, она приняла решение создать собственную партию. В результате, 23 октября было объявлено о создании «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость».

Вагенкнехт известна своим негативным отношением к антироссийским санкциям и политике правительства ФРГ по отношению к конфликту на Украине.

В августе политик заняла третье место в рейтинге популярности среди германских политиков после министра обороны Бориса Писториуса и баварского премьера и главы Христианско-социального союза Маркуса Зёдера.

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