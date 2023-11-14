Бирманский треугольник: как США разжигают конфликт в Мьянме

Вашингтон использует новые рычаги давления на Пекин в преддверии встречи лидеров США и КНР на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Американцы способствуют обострению конфликта в Мьянме, важном торговом партнере Китая в регионе, поддерживая оппозицию в борьбе с военным правительством . Повстанческие вооруженные формирования уже установили контроль над несколькими городами на северо-востоке Мьянмы, заблокировав важные торговые пути с КНР, и открыли новые фронты на западе. Власти предупреждают об угрозе распада страны .

В Мьянме усилился конфликт между центром и оппозицией

В Мьянме (ее прежнее название Бирма) обострился конфликт между военным правительством, пришедшим к власти в результате госпереворота в феврале 2021 года, и оппозицией. Ожесточенные бои продолжаются уже несколько недель. Повстанцы из числа этнических меньшинств начали масштабное наступление со штата Шан на северо-востоке страны вблизи границ с Китаем. Боевые действия развернулись также в штате Кая недалеко от Таиланда. Накануне отряды оппозиции атаковали территории уже на западе страны вблизи Индии, открыв новые фронты . 14 ноября повстанцам удалось захватить на этих территориях несколько военных баз, сообщило высокопоставленное командование вооруженных группировок. Теперь боевики стремятся получить контроль над частью границы с Индией, передает Reuters. В результате около 5 тыс. местных жителей вынуждены были бежать в индийский штат Мизорам, сообщает CNA.

В общей сложности вооруженные формирования уже установили контроль над несколькими городами и как минимум сотней военных постов. Всего с начала боевых действий 50 тыс. человек покинули дома, об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA).

Исполняющий обязанности президента Мьин Шве выступает во время встречи с членами Совета национальной обороны и безопасности Фото: AP/The Military True News Information Team

Повстанцев представляет антиправительственная коалиция , состоящая из «Армии Аракана», «Армии национального освобождения Таанг» и «Армии национального демократического альянса Мьянмы». Ее поддерживают антиправительственные бирманские «Силы Народной обороны» (англ. People Defence Forces — PDF), которые образовались после госпереворота в Мьянме 2021 года. С тех пор пришедшая к власти военная администрация не сталкивалась с большей угрозой, чем сейчас . Временный президент Мьин Шве заявил, что страна окажется на грани распада, если военные не смогут подавить сопротивление.

Как бирманские повстанцы перешли дорогу Китаю

Действия вооруженных группировок затрагивают не только политические амбиции военного правительства, но и экономические. В частности, повстанцы заблокировали стратегически важные пути для торговли с Китаем . Нанести удар по финансовым позициям властей — одна из целей сопротивления, так как до 40% доходов «центра» формируются именно за счет связей с Пекином.

Нынешняя ситуация оборачивается и против самого Пекина. Нестабильность на границе может помешать китайским инвестициями в регион и даже амбициям по созданию глобального экономического коридора.

Фото: AP Photo/Gemunu Amarasinghe

— Для КНР Мьянма важна как страна, играющая далеко не последнюю роль в реализации программы «Один пояс — один путь» . Через нее должен проходить транспортный коридор к глубоководному порту Чаукпью, который строят китайцы, а также проходят построенные в 2013–2017 годах нефте- и газопроводы, имеющие для КНР стратегическое значение, — пояснил в беседе с «Известиями» руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Кроме того, Пекин неоднократно беспокоился о безопасности проживающих в Мьянме китайцев. Сейчас ситуация как раз осложнилась тем, что уже есть жертвы. В частности, местные и западные СМИ пишут как минимум об одном убитом и нескольких раненых китайцах. Пекин подтвердил, что в результате столкновений в Мьянме есть пострадавшие.

На этом фоне Китай вполне может отреагировать , однако пока неясно, в какой форме. Тем временем, по некоторым данным, 13 ноября в приграничный с КНР городок Лауккай, известный как центр кибер-мошенничества и казино, по согласованию с властями Мьянмы вошел китайский спецназ с целью якобы арестовать многочисленных аферистов китайского происхождения.

После этих сообщений некоторые эксперты заговорили о грядущем распаде Мьянмы и даже вспомнили о переговорах между Москвой и Нейпьидо по поводу возможного размещения военно-морской базы РФ и отправке «ограниченного контингента» на помощь «дружественному режиму», отметил Кирилл Котков.

И тут не обошлось без США

Стоит отметить, что далеко не все этнические меньшинства воюют против центра, а только те, у которых для этого есть ресурсы и возможности. А их повстанцам, по некоторым данным, предоставляют в том числе США, которые не признают военное правительство Мьянмы . Например, в ООН страну до сих пор представляет свергнутое в 2021 году демократическое правительство. В последнее время в СМИ появляются сообщения о расширении Вашингтоном поставок вооружения боевому крылу оппозиции. Повстанцев не только снабжают летальным оружием, но и обучают подрывной деятельности.

— Для PDF важно продемонстрировать западным странам, прежде всего США, успешность борьбы против «кровавого военного режима». США оказывают поддержку PDF, однако последняя осуществляется по остаточному принципу, поскольку напрямую зависит от успехов группировки в борьбе против военного правительства Мьянмы, — обратил внимание Кирилл Котков.

Фото: Global Look Press/Leigh Vogel - Pool via CNP

Вашингтон также использует конфликт в Мьянме для дестабилизации ситуации вокруг Китая в контексте соперничества в Азиатском регионе . Примечательно, что все эти события происходят накануне встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом на саммите АТЭС в Сан-Франциско. По мнению экспертов, Мьянма наряду с тайваньским фактором несомненно будет использована как один из рычагов давления на КНР.

Пока же политологи сходятся во мнении, что вновь разгоревшийся конфликт в Мьянме вряд ли грозит развалом страны. Однако при дальнейшей эскалации любое вмешательство извне может стать катастрофой. Дело в том, что на территории Мьянмы находится около 66 вооруженных формирований , численность которых варьируется от нескольких сотен до 20-30 тыс. человек.

При этом существование этих группировок признается правительственным центром. По мнению политологов, ВС Мьянмы остаются единственной силой, удерживающей страну от хаоса, поэтому поражение правительственной армии может стать катастрофой.

— Армия для Бирмы — это, так сказать, ядро, потому что именно армия уже больше 50 лет с момента обретения страной независимости поддерживает государство в тех границах, в которых оно получило эту независимость . Поэтому уничтожение армии фактически будет означать катастрофу бирманской государственности. Это может подорвать стабильность и относительное процветание вообще всего региона Юго-Восточной Азии, — рассказал «Известиям» руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, член ученого совета Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

В связи с этим вероятнее всего, вопрос может урегулировать АСЕАН, куда входит и Мьянма. Кроме того, перевес пока еще находится на стороне вооруженных сил страны, поэтому у «центра» есть большие шансы восстановить контроль над захваченными городами.