Грузовой поезд столкнулся с «КамАЗом» на переезде в Новосибирской области
В Новосибирской области на путях столкнулись грузовой поезд и грузовой автомобиль «КамАЗ». Организована проверка, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Столкновение произошло во вторник, 14 ноября, около 11:00 по местному времени (7:00 мск). На железнодорожный переезд на перегоне Зубково – Краснозерское выехал грузовик и столкнулся с поездом, пишет издание VN.ru.
Схода вагонов в результате инцидента не произошло. Задержки движения поездов также удалось избежать. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.
По данным районной газеты «Краснозерская Новь», водитель «КамАЗа» двигался со стороны города Купино. Мужчина не пострадал, хотя сам автомобиль получил очень сильные повреждения.
В ночь на 12 ноября грузовик столкнулся с пассажирским поездом на переезде в Иркутской области. Погибли два члена локомотивной бригады и водитель автомобиля.