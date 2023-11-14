В Госдуме предложили приблизить маткапитал к стоимости квартиры

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин выступил с инициативой увеличить материнский капитал до размера стоимости квартиры.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 14 ноября, парламентарий напомнил, что данная мера поддержки изначально предполагала приобретение семьями жилья, но цены на квартиры существенно выросли.

Алехин также раскритиковал инициативу депутата Дмитрия Гусева сделать выплату прогрессивной, увеличив маткапитал в регионах с низкой рождаемостью. По мнению Алехина, маткапитал должен быть одинаков вне зависимости от региона проживания семьи, отмечает телеканал «360».

Директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов, комментируя инициативу Алехина, отметил, что это может послужить стимулом по повышению рождаемости и стимулированию семей. Тем не менее, считает эксперт, это сложная задача, сообщает Pravda.Ru. Климанов добавил, что данное предложение нужно рассматривать с точки зрения политических инициатив, а поднятие данной темы заслуживает доверия.

10 ноября член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб концептуально поддержала инициативу выдавать семьям жилье за рождение пятого ребенка, но призвала соотнести ее с возможностями федерального бюджета.

9 ноября депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил разрешить тратить маткапитал на развитие фермерского хозяйства, сообщает RT. Так, средства предлагается направлять на закупку домашних птиц и животных, семенного посевного материала, систем малой механизации для фермерства, пишет НСН.

В августе вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил рассмотреть возможность траты материнского капитала на образование матери, сообщает телеканал «Звезда».