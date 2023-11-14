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В Госдуме предложили приблизить маткапитал к стоимости квартиры

Депутат Алехин предложил приблизить материнский капитал к стоимости квартиры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин выступил с инициативой увеличить материнский капитал до размера стоимости квартиры.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 14 ноября, парламентарий напомнил, что данная мера поддержки изначально предполагала приобретение семьями жилья, но цены на квартиры существенно выросли.

Алехин также раскритиковал инициативу депутата Дмитрия Гусева сделать выплату прогрессивной, увеличив маткапитал в регионах с низкой рождаемостью. По мнению Алехина, маткапитал должен быть одинаков вне зависимости от региона проживания семьи, отмечает телеканал «360».

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Директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов, комментируя инициативу Алехина, отметил, что это может послужить стимулом по повышению рождаемости и стимулированию семей. Тем не менее, считает эксперт, это сложная задача, сообщает Pravda.Ru. Климанов добавил, что данное предложение нужно рассматривать с точки зрения политических инициатив, а поднятие данной темы заслуживает доверия.

10 ноября член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб концептуально поддержала инициативу выдавать семьям жилье за рождение пятого ребенка, но призвала соотнести ее с возможностями федерального бюджета.

9 ноября депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил разрешить тратить маткапитал на развитие фермерского хозяйства, сообщает RT. Так, средства предлагается направлять на закупку домашних птиц и животных, семенного посевного материала, систем малой механизации для фермерства, пишет НСН.

В августе вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил рассмотреть возможность траты материнского капитала на образование матери, сообщает телеканал «Звезда».

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