Систему водоснабжения отремонтировали в селе Стрельцы в Тамбовской области

В селе Стрельцы в Тамбовской области после вмешательства прокуратуры отремонтировали систему водоснабжения. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

В прокуратуру на ненадлежащее состояние системы уличного водоснабжения пожаловался местный житель. В ходе выездного осмотра выяснилось, что проблема присутствует на улице Дружбы. Подача воды полностью не была прекращена, но было снижено давление и подтоплена часть улицы.

«Перебои в поставке холодной питьевой воды в жилые дома, вызванные ненадлежащим содержанием и ремонтом системы водоснабжения, приведшие к снижению давления в водопроводе и подтоплению территории, нарушили права граждан на получение коммунальной услуги надлежащего качества», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», прокуратура внесла представление директору МУП «Стрелецкое». В настоящее время система уличного водоснабжения отремонтирована.