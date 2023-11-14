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Песков: Санду не учитывает итоги муниципальных выборов, где ее партия проиграла

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Президент Молдавии Майя Санду, делая громкие заявления в сторону России, не учитывает итоги муниципальных выборов, на которых ее партия не одержала победу. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как минимум госпожа Санду не учитывает результаты муниципальных выборов, которые только что состоялись, где ее партия не получила победы. Результаты этих выборов говорят об обратном», — прокомментировал он в ходе брифинга.

По словам Пескова, многие граждане Молдавии выступают за развитие отношений с Россией. Он также обратился к результатам последних выборов, которые «весьма ярко об этом свидетельствовали».

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6 ноября в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что после подсчета 90% голосов на местных выборах в Молдавии правящая Партия действия и солидарности (ПДС) уступила оппозиции. В большей части городов и районных советов лидируют кандидаты Партии социалистов, которую возглавляет бывший президент Игорь Додон, а также представители «Нашей партии» и других оппозиционных формирований.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что граждане Молдавии дали честную оценку действующему в стране тупиковому курсу, который проводит правящая партия.

Ранее, 26 сентября, действующий президент Молдавии призвала сограждан отказаться от сотрудничества с РФ в силу продвижения в стране европейских ценностей. Лидер Молдавии добавила, что стремиться к демократии и поддерживать отношения с Москвой одновременно невозможно, следует сделать выбор.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя призыв Санду отказаться от отношений с Москвой, заявил, что власти Кишинева усматривают в европейских ценностях обязательное наличие отрицания всего российского, однако это глубокое заблуждение, так как Россия — это часть европейских ценностей.

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