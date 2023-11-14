Семейное дело: Виктор Батурин получил шесть лет за споры с сестрой

Шесть лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб. назначил Симоновский суд Москвы бизнесмену и бывшему вице-президенту девелоперской компании «Интеко» Виктору Батурину. Уголовное дело еще в 2017 году инициировала его сестра, вдова Юрия Лужкова Елена Батурина. До 2021 года ее брат числился свидетелем, но затем стал обвиняемым — следствие считает, что он представил в арбитражный суд поддельные документы, пытаясь завладеть 25% акций «Интеко». В ходе процесса бизнесмен сначала признал вину, потом от своих слов отказался, а в день вынесения приговора иронизировал над тем, что «подарил сестре целое состояние».

В чем Елена Батурина обвинила брата

Симоновский районный суд столицы 14 ноября приговорил Виктора Батурина к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Его признали виновным в покушении на мошенничество, но освободили от наказания по двум эпизодам фальсификации доказательств — в связи с истечение срока давности. Прокурор запрашивал для Батурина 7,5 года.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Ярослав Чингаев

Дело в отношении дважды судимого бизнесмена касалось спора между ним и его сестрой, вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной, за право обладания акциями строительной компании «Интеко».

Из материалов дела следует, что в октябре 2011 года Батурин обратился в арбитражный суд с иском, предъявив права на 25% акций компании. Но, как впоследствии установило следствие, представленные в суд документы оказались поддельными.

Справка «Известий» Елена Батурина основала «Интеко» в 1991 году. Изначально компания производила изделия из пластика, потом занялась строительным бизнесом, став одной из крупнейших девелоперских структур Москвы. Батурина неоднократно входила в рейтинги богатейших женщин России. Виктор Батурин занимал должность вице-президента «Интеко» с 1999 по 2005 год. В 2006-м сестра его уволила. После этого около двух лет они судились. В 2008-м подписали мировое соглашение. Но в 2010 году Батурин обвинил сестру в незаконном присвоении принадлежащих ему 25% акций компании и невыплате зарплаты за 2005 год в размере 3,46 млрд рублей. Вскоре после этого он и подал в арбитражный суд документы, которые впоследствии стали причиной возбуждения уголовного дела.

Заявление о возбуждении уголовного дела против брата Елена Батурина написала лишь в 2017 году. В течение четырех лет Виктор Батурин проходил по нему как свидетель. Только в июле 2021 года ему предъявили обвинение в покушении на мошенничество и фальсификации доказательств. Тогда же с санкции Басманного суда его отправили под стражу.

В ходе предварительного расследования Батурин вину отрицал, но уже на первом заседании по существу дела, в октябре 2022 года, признал ее.

— В содеянном глубоко раскаиваюсь, — сказал тогда бизнесмен, обращаясь к судье.

Позже его адвокат Игорь Шибанов заявил, что подсудимый оговорил себя.

— Несмотря на признание своей вины, считаю необходимым заявить о том, что мой подзащитный совершил самооговор, — сказал адвокат.

Оглашение в Симоновском суде приговора бизнесмену Виктору Батурину по делу о покушении на мошенничество Фото: агентство городских новостей «Москва»/Ярослав Чингаев

В итоге до конца процесса Батурин вину отрицал. Его защита после оглашения приговора заявила, что он будет обжалован.

Перед оглашением решения суда бизнесмен, отвечая на вопросы журналистов, иронично заявил, что единственное, чем он «доволен», — это «тем, что подарил сестре целое состояние».

Также он сообщил, что не будет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

— Принципиально не буду подавать на УДО, так как свобода условно-досрочной быть не может, — сказал бизнесмен.

Третий приговор Виктору Батурину

Это уже третий приговор в отношении Виктора Батурина. В 2011 году он получил три года условно за махинации с недвижимостью в Москве. В 2013 году его приговорили к реальному сроку — семи годам колонии — за махинации с векселями, в том числе «Интеко». Спустя три года остаток наказания суд заменил ему на штраф.

Опрошенные «Известиями» эксперты выразили удивление тем фактом, что дело о покушении на мошенничество было возбуждено в 2017-м — спустя годы после событий, вменяемых Батурину . Так, адвокат Владимир Постанюк считает, что в случае эпизодов о фальсификации доказательств, совершенных еще в 2011 году, суд должен был вернуть дело в прокуратуру.

— Ставится под вопрос сам факт возможности возбуждения дела спустя столь долгий срок. Принцип общественной опасности деяния в таком случае отсутствует. Никто уже не помнит, что происходило 12 лет назад в арбитражном процессе и какие документы представлялись суду, — рассказал эксперт.

Бизнесмен Виктор Батурин в Симоновском суде Фото: агентство городских новостей «Москва»/Ярослав Чингаев

При обжаловании приговора суд апелляционной инстанции сможет лишь незначительно снизить срок наказания Батурину, считает адвокат международной коллегии адвокатов «Закон и право» Александр Бурчук.

— В данном случае следственные органы правильно пришли к выводу о возможности возбудить уголовное дело по статье о фальсификации доказательств, а суд дал деянию правильную оценку. Квалификацию преступления надо было дать, и фальсификация доказательств стала инструментом облегчения совершения мошенничества. Если бы обвиняемый ввел в заблуждение арбитражный суд другим способом, то мошенничество все равно бы осталось, — сообщил эксперт.