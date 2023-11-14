Более 85 новых светофоров смонтировали на дорогах Московской области

На дорогах Московской области с начала 2023 года установили более 85 светофорных объектов. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

«С начала года специалисты Мосавтодора установили на региональных дорогах порядка 60 светофоров типа Т-7 и более 25 светофоров типа Т-1, благодаря чему 80 пешеходных переходов и перекрестков стали безопаснее», — прокомментировал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Он объяснил, что регулирование перекрестков и пешеходных переходов снижает вероятность ДТП. Наибольшее число светофорных объектов установлено в Коломне, Одинцове, Сергиевом Посаде и Солнечногорске.

Так, в Коломне два светофора типа Т-1 установили на улице Октябрьской и в селе Непецино, еще пять объектов — в селах Комарево, Лукерьино, на участках дороги Щурово – Пирочи – Городец, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Светофоры типа Т-1 устанавливаются на пересечении дорог для направления потоков и на нерегулируемых переходах, а светофоры типа Т-7 с индикацией желтого цвета — на нерегулируемых переходах в черте населенных пунктов недалеко от мест социального притяжения, школ и детских садов.