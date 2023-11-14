Мэрия Омска купила кран-манипулятор за 26,4 млн рублей

Мэрия Омска купила кран-манипулятор на базе «КамАЗа» для обслуживания и ремонта трамвайных вагонов. Стоимость новой спецтехники составила 26,4 млн рублей, заявил градоначальник Сергей Шелест в своем Telegram-канале.

«В случае схода вагона с рельсов с его помощью можно оперативно поднять вагон и установить на путь. Также кран-манипулятор будет использоваться для разгрузки оборудования и материалов: шпал, рельсов, опор контактной сети», — сказал Шелест, его цитату приводит ИА «Омскрегион».

По его словам, максимальная грузоподъемность крана составляет 28 т. Градоначальник добавил, что процесс обновления материально-технической базы городских транспортных предприятий продолжится и в 2024 году.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Омске стартовали работы по реконструкции бульвара Архитекторов. Его планируют расширить до четырех полос.