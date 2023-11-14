Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше сообщили о сорвавшей планы ВСУ тактике России
Общество
ФАС усилит контроль за устранением незаконно размещенной рекламы
Мир
В Газе назвали БАПОР и МККК соучастниками убийств палестинцев
Общество
В Госдуме выступили за увеличение пенсии прабабушкам с иждивенцами
Мир
РФ на Dubai Airshow получила около 50 предложений о покупке Ил-76МД-90А
Мир
Минобороны Эстонии сообщило о потребности Украины в 3 млн снарядов в год
Политика
МИД РФ обеспокоился фрагментацией международного сотрудничества в Арктике
Мир
ЦАХАЛ сообщила о взятии ряда силовых центров ХАМАС в секторе Газа
Общество
Суд приговорил бизнесмена Батурина к 6 годам колонии за мошенничество
Мир
Спикер ВВС ВСУ опроверг сообщения о начале обучении летчиков на F-16 в Румынии
Общество
Фонд «Защитники Отечества» вручил удостоверения ветеранов сотрудникам ЧВК «Вагнер»
Интернет и технологии
Шереметьево установил радиолокационный комплекс для борьбы с беспилотниками
Мир
Российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» представили на выставке Dubai Airshow

Мэрия Омска купила кран-манипулятор за 26,4 млн рублей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэрия Омска купила кран-манипулятор на базе «КамАЗа» для обслуживания и ремонта трамвайных вагонов. Стоимость новой спецтехники составила 26,4 млн рублей, заявил градоначальник Сергей Шелест в своем Telegram-канале.

«В случае схода вагона с рельсов с его помощью можно оперативно поднять вагон и установить на путь. Также кран-манипулятор будет использоваться для разгрузки оборудования и материалов: шпал, рельсов, опор контактной сети», — сказал Шелест, его цитату приводит ИА «Омскрегион».

По его словам, максимальная грузоподъемность крана составляет 28 т. Градоначальник добавил, что процесс обновления материально-технической базы городских транспортных предприятий продолжится и в 2024 году.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Омске стартовали работы по реконструкции бульвара Архитекторов. Его планируют расширить до четырех полос.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023