Преподавательница отдала мошенникам 1,7 млн рублей в Иркутской области

В Иркутской области проводится проверка по факту телефонного мошенничества в отношении преподавательницы. Женщина лишилась 1,7 млн рублей.

По словам жительницы Эхирит-Булагатского района, она приехала в Иркутск к дочери в гости, и вскоре ей стали поступать звонки. Первый собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и утверждал, что мошенники пытаются списать деньги со счета потерпевшей. Позже к разговору подключился «офицер силового ведомства». Он подтвердил историю и переключил женщину на «сотрудника банка». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В ходе общения со злоумышленниками преподавательница согласилась оформить кредит и перевести средства на «безопасный» счет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Сахалинской области жертвой мошенников стала 57-летняя женщина. Потерпевшая поверила что с ее счетов якобы ведется финансирование недружественного государства, и согласилась оформить кредит. Ущерб составил почти 4 млн рублей.