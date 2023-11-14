Нутрициолог рассказала о влиянии вина на похудение

Снижению веса способствует только дефицит калорий в рационе, а не употребление тех или иных продуктов. Об этом 14 ноября в разговоре с «Известиями» заявила нутрициолог Мария Легостаева, комментируя информацию о создании вина, способствующего похудению.

Ранее в этот день «Газета.Ru» сообщила, что российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) представил уникальный продукт собственного производства — близкий к вермуту винный напиток, который способствует снижению веса, повышению работоспособности и устойчивости к стрессу.

«Снижению веса способствует только дефицит калорий в рационе! Если не снизить их количество, похудеть невозможно. В данном случае предлагают вино с ферментированными грибами. Данные ферменты можно получить через другие ферментированные продукты, например, чайный гриб или квашенную капусту. Они просто нормализуют процессы в кишечнике», — прокомментировала Легостаева.

Благодаря этому, по ее словам, улучшается работа пищеварения и, вместе с этим, усвоение витаминов и минеральных веществ.

«Просто употребляя данный продукт, похудеть точно не получится. Но его можно использовать как хорошую альтернативу обычному красному виноградному вину, в котором очень много сахара», — подчеркнула специалист.

В октябре нутрициолог сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова разобрала для «Известий» несколько мифов и стереотипов, существующих вокруг правильного питания.