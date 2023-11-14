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Госэкспертиза одобрила проект реставрации иконостаса Троицкого собора в Пскове

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Фото: РИА Новости/Василий Батанов
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Проект реставрации иконостаса Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Об этом АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» сообщает в своем Telegram-канале.

Согласно проекту, специалистам предстоит восстановить 84 иконы, отреставрировать отделочные покрытия и резной декор иконостаса, тело иконостаса и металлических элементов, в том числе подвесов для лампад.

Также реставраторы частично восстановят утраченные детали, в том числе декор над царскими и диаконскими вратами, декор цоколя первого яруса иконостаса. Полностью утраченные элементы декора будут восстановлены по аналогам.

Кроме того, реставраторы усилят каркас ярусов с первого по пятый и при необходимости заменят каркас шестого и седьмого ярусов. Работы будут выполнены после снятия икон и демонтажа резных элементов иконостаса.

Деформацию деталей иконостаса тоже предстоит устранить. Речь идет об отхождении элементов от вертикалей и горизонталей, ослаблении креплений и тому подобных нюансах, пишет Псковское агентство информации.

Также проектом реставрации предлагается обеспечить контроль за температурно-влажностным режимом Троицкого собора. Как сообщили Псковской ленте новостей в региональном комитете по охране объектов ОКН, документацию разработали специалисты архитектурно-реставрационной мастерской «Аркада-НТ».

Свято-Троицкий собор входит в состав архитектурного ансамбля Псковского крома (историко-архитектурный центр города) и является его главным строением. Нынешнее соборное здание является четвертым в его истории, его возвели в 1682–1699 годы.

В августе 2023 года сообщалось, что реставрация всего Свято-Троицкого собора продлится около трех с половиной лет.

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