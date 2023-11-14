США ввели новые санкции против членов движения ХАМАС

Соединенные Штаты и Великобритания объявили об очередном расширении санкций против связанных с ХАМАС физических и юридических лиц. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщается на сайте американского минфина.

Ограничения в рамках третьего по счету раунда санкционных мер США ввели против двух членов палестинского движения — сооснователя ХАМАС Махмуда Халеда Заххара, а также Муада Ибрагима Мухаммеда Рашида Аль-Атили.

Также новые санкции коснулись механизмов финансирования палестинских группировок со стороны Ирана, говорится в релизе американского минфина.

В частности, сообщается об ограничениях в отношении находящегося в секторе Газа фонда «Мухжат Аль-Кудс», а также ливанской компании Nabil Chouman & Co.

Ранее 27 октября, Минфин США ввел санкции в отношении ключевых чиновников и финансовых сетей, связанных с ХАМАС, и членов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Под санкции попала и суданская Larrycom for Investment Company.

До этого, 18 октября, Соединенные Штаты внесли в санкционный список по противодействию терроризму из-за связей с ХАМАС девять человек и одну организацию. Меры были приняты в отношении граждан Иордании, Египта, Судана, Турции и Палестины. Вашингтон также внес в санкционный перечень компанию Buy Cash Money and Money Transfer.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября достигло 11 180 человек, среди них 4609 — дети.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.