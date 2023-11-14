Шесть человек погибли на водоемах Забайкалья с начала осени

В Забайкальском крае с начала осени шесть человек погибли на водоемах. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на информацию регионального управления МЧС.

Трагические случаи зарегистрированы в Читинском, Газ-Заводском, Улетовском районах и Чите. В ведомстве отмечают, что число происшествий выросло по сравнению с прошлыми годами. В 2021 и 2022 году в осенний период зарегистрировали по четыре случая гибели людей на водоемах осенью.

С целью предотвращения происшествия на водных объектах в Забайкалье проводятся акции «Безопасный лед» и «Тонкий лед». Сотрудники МЧС проведут беседы с детьми и их родителями.

Всего с начала 2023 года на водоемах зафиксировали 33 происшествия, в 32 из них погибли люди.

В Астраханской области 10 ноября произошло опрокидывание лодки на реке Сарбай. Судоводитель погиб, его пассажиру удалось выбраться на берег. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.