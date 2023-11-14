Один человек погиб при пожаре в частном доме в Приангарье
Тело одного человека обнаружили в сгоревшем частном доме в Усть-Илимске (Иркутская область). По факту пожара проводится проверка.
Возгорание произошло утром 14 ноября на территории садоводства «Коммунальник». Огонь полностью охватил садовый дом. В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили в помещении обгоревшее тело, пишет ИА IrkutskMedia.
Обстоятельства возгорания и личность погибшего устанавливают дознаватели.
В Томске по факту гибели двух человек при пожаре на предприятии «Новохим» возбудили уголовное дело. Возгорание произошло на территории производственного цеха, погибли сотрудники 1986 и 1998 годов рождения. Причина возгорания пока не установлена.