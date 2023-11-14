Гейтс предсказал появление персональных роботов-агентов через пять лет

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс предсказал наличие роботов-ассистентов у каждого человека через пять лет. Об этом пишет Sky News в своем X-аккаунте (бывш. Twitter).

«Билл Гейтс говорит, что искусственный интеллект сейчас «довольно тупой», но предсказывает, что через пять лет у каждого будут роботы-«агенты», — говорится в сообщении.

Гейтс не указал своего отношения к данному «предсказанию».

Другой американский предприниматель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск, считает, что искусственный интеллект (ИИ) представляет собой одну из «самых больших угроз» человечеству. Выступая 1 ноября на британском саммите по безопасности ИИ, бизнесмен отметил, что робототизация представляет собой «экзистенциальный риск», поскольку люди впервые столкнулись с чем-то, «что будет гораздо более разумным, чем мы».

В тот же день словарь Collins назвал аббревиатуру AI («искусственный интеллект», ИИ) словом 2023 года. Словарь определяет искусственный интеллект как «моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ».