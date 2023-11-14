Российские военные сорвали планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по наступлению на запорожском направлении. Об этом 14 ноября сообщило Myśl Polska.

По мнению издания, командующий Восточной группировкой войск генерал Александр Романчук в преддверии украинского наступления усилил российские силы на запорожском направлении.

Он также принял решение спровоцировать противника, использовав тактику атак с частотой до 10 выстрелов в минуту, что побудило ВСУ атаковать и раскрыть свои позиции.

«8 июня командование ВСУ не выдержало и направило основные силы 9-го армейского корпуса — 33-ю и 47-ю отдельные механизированные бригады, оснащенные танками Leopard и БМП Bradley, — в бой за село Работино, где они попали в ловушку, устроенную русскими», — говорится в материале.

Романчук с помощью присланных в подкрепление двух воздушно-десантных дивизий ВС РФ смог «сломать хребет» украинским войскам на запорожском направлении, тем самым полностью сорвав график летнего наступления ВСУ.

Днем ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный несет ответственность за провал контрнаступления украинской армии и должен быть отстранен от должности. Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский именно по просьбе Залужного просит у западных партнеров новые виды техники, однако они не приносят результатов на поле боя.

До этого, 10 ноября, эксперты издания The Economist констатировали провал контрнаступления ВСУ. Так, аналитики издания изучили информацию со спутников с помощью системы, предназначенной для поиска лесных пожаров. На основе ее данных эксперты заключили, что интенсивность боевых действий ВСУ с 13 октября значительно сократилась, что говорит о замедлении их продвижения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.