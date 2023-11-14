Многочисленные нарушения выявили на предприятиях общепита в Рязанской области

На предприятиях общепита в Рязанской области в ходе проверок выявлены многочисленные нарушения. Об этом Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям сообщает 14 ноября на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С начала 2023 года сотрудники отдела ветеринарного контроля и надзора провели более 130 визитов и 50 контрольных мероприятий в точках общественного питания. Их целью является профилактика правонарушений, уточняет РИА «7 новостей».

Среди выявленных нарушений в Россельхознадзоре называют отсутствие регистрации в информационных системах в области ветеринарии («Цербер» и «Меркурий»), отсутствие ветеринарных документов на мясо, которые бы подтвердили его качество и безопасность. У ряда предпринимателей также не удалось отследить обращение с отходами, которые должны быть утилизированы, но могли повторно попасть в оборот или нелегально скармливаться животным в личных подсобных хозяйствах, пишет 62INFO.ru.

Надзорные и профилактические мероприятия будут продолжены.