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Госдума повысила пенсии военным и неработающим пенсионерам на 2024 год

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Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о повышении пенсионных выплат военным пенсионерам с 1 октября 2024. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В частности, Госдумой были приняты поправки в закон о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу и приравненных к ним, а также членjd их семей. Благодаря этому с 1 октября 2024 года пенсии военных вырастут на 4,5%, что коснется 2,7 млн человек, отметил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«Наша задача — поддержать тех, кто обеспечивал безопасность нашей страны», — приводятся его слова в сообщении Госдумы.

Также 14 ноября Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект об увеличении с 1 января 2024 году пенсионных выпали неработающим пенсионерам на 7,5%. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Таким образом, после перерасчета средний размер пенсии неработающих пенсионеров увеличится на 1 572 рубля и составит 22 605 рублей, а средний размер выплат пенсионерам по старости вырастет на 1 631 рубль и будет равен 23 449 рублей.

«Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей», — передает пресс-служба Госдумы слова Володина.

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24 октября профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала о компенсации для военных пенсионеров. Российские военные пенсионеры, мобилизованные или подписавшие контракт для участия в спецоперации, будут получать денежную компенсацию в 100% от их пенсий. Уточняется, что она будет выплачиваться с ноября 2023-го и далее ежемесячно.

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