Аэропорт Шереметьево показал комплекс для обнаружения беспилотников и противодействия им

Аэропорт Шереметьево показал комплекс для обнаружения беспилотников и противодействия им

2023-11-14T16:19:29+03:00

2023-11-14T16:19:29+03:00

2023-11-14T16:19:29+03:00

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