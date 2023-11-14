Рогатый скот начали массово вакцинировать в Удмуртии
Крупный рогатый скот начали бесплатно вакцинировать против заразного узелкового дерматита в Можгинском районе Удмуртии, сообщает пресс-служба районной администрации.
По информации ИА «Сусанин», с 12 ноября прививки ставят животным из общественного сектора. С 15 ноября начнется вакцинация крупного и мелкого рогатого скота в частном секторе, начиная с новорожденных особей.
Ранее в ноябре сообщалось, что в Москве запустили производство инновационных систем, которые позволят в режиме реального времени следить за состоянием здоровья и двигательной активностью крупного рогатого скота. Речь идет о специальной миниатюрной капсуле, помещаемой в желудок животного.