Штормовое предупреждение объявили в Крыму на два дня
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на территории Крыма в ближайшие дни. В республике объявлено штормовое предупреждение.
Согласно прогнозам, в течение суток 15 ноября и в ночь на 16 ноября на полуостров обрушатся дожди, местами возможны ливни. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia. Скорость ветра будет достигать 15–20 м/с.
Сильные дожди также отмечаются на территории Краснодарского края. На курортах Красной Поляны в Сочи закрыли канатные дороги из-за проливных дождей. Неблагоприятный прогноз сохранится до 16 ноября.
В Курганской области из-за потепления остановили ремонт дорог. Работы продолжатся после наступления холодов. Высокая температура воздуха и осадки пока не позволяют привести в порядок грунтовые дороги.