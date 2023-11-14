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ФАС усилит контроль за устранением незаконно размещенной рекламы
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ФАС усилит контроль за устранением незаконно размещенной рекламы

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за устранением незаконно размещенных рекламных конструкций. Об этом 14 ноября сообщила заместитель руководителя ФАС России Карина Таукенова на Саммите по взаимодействию индустрии с органами государственной власти в рамках юбилейной недели рекламы в Москве.

Отмечается, что ФАС направила территориальным органам соответствующее поручение.

Конструкции с рекламой, установленные без разрешения органов местного самоуправления и без включения в схему размещения рекламных конструкций, портят внешний облик городов. При этом их владельцы получают необоснованные преимущества перед операторами законно установленной рекламы и не направляют выплаты в бюджет муниципалитетов, объяснили в пресс-службе антимонопольного органа.

Там подчеркнули, что это негативно влияет на проведение торгов на право заключения договоров на установку рекламных конструкций.

Кроме того, Таукенова обратила внимание, что наибольшее число нарушений фиксируется при распространении рекламы по сетям электросвязи и в рекламе финансовых услуг. При этом недостоверная реклама и реклама, вводящая в заблуждение, суммарно составляют около 20% всех нарушений.

Двигаться к торговле: ФАС предлагает смягчить наказания за нарушение закона о рекламе
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Ранее, 17 октября, сообщалось, что ФАС подготовила законопроект, согласно которому в РФ предлагается ввести механизм предупреждения бизнеса за нарушение некоторых статей закона «О рекламе». В том числе к ним относятся отсутствие возрастных ограничений, пометок о вреде алкогольной продукции, противопоказаний у лекарств. Таким образом, предполагается смягчить наказания за нарушение.

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