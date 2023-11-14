Свыше 7,7 млн кв. м недвижимости построят в Москве в рамках 26 проектов КРТ
В Москве за девять месяцев 2023 года приняли постановления о реализации 26 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом во вторник, 14 ноября, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, участки расположены в 10 столичных округах и занимают площадь в 313,81 га. В рамках проектов планируется возвести свыше 7,7 млн кв. м недвижимости. В результате реализации проектов в городе появится минимум 90,5 тыс. новых рабочих мест, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Территории, которые будут реорганизованы, находятся во всех административных округах Москвы, за исключением Зеленоградского и Троицкого, пишет НСН. Проекты предусматривают формирование новых городских пространств и жилых кварталов со всей необходимой социальной и коммунальной инфраструктурой.
По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, планируется построить свыше 3,9 млн кв. м жилья, а также более 3,8 млн кв. м новых высокотехнологичных производств, общественно-деловых и социальных объектов. В частности, речь идет о 15 детских садах, рассчитанных на 3,5 тыс. воспитанников, 11 школах для 7,6 тыс. учащихся, пяти медицинских учреждениях, 11 спортивных объектах, шести технопарках, культурно-досуговом центре, офисах, магазинах, сообщает сайт aif.ru.
9 ноября стало известно, что в рамках программы КРТ в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы реорганизуют два неэффективно используемых участка общей площадью 20,72 га. Участки расположены недалеко от станции метро «Медведково» рядом с МКАД. На одном из них расположены автосервисы и склады, а второй не используется, отмечает телеканал «360».
Реорганизацией участков займутся правообладатели, городские операторы или инвесторы, определенные по результатам торгов.
В Москве сейчас на разных этапах реализации находится 188 проектов общей площадью около 2,45 тыс. га, уточняет RT. Общий объем инвестиций оценивается более чем в 871,5 млрд рублей.