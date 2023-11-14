Путин приветствовал участников «100 дней до Игр будущего»

Президент России Владимир Путин во вторник, 14 ноября, выступил с обращением к участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего», которое открылось в рамках выставки-форума «Россия».

Он отметил, что идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ страны, который способен гармонично сочетать самобытность и современность.

«Участники и гости «Игр будущего» смогут убедиться в этом сами, приехав в Казань — в город, в котором развиваются, обогащают друг друга разные традиции и культуры», — сказал российский лидер.

Президент обратил внимание на то, что спорт в России — это не просто состязание в силе и мастерстве, это «символ, воплощение справедливости, равноправия и гуманизма, путь к укреплению взаимопонимания стран и народов». Он рассказал, что «Игры будущего» уже объединили представителей 50 стран и это «только начало».

Глава государства добавил, что предстоящий турнир вызовет отклик у миллионов людей, он продемонстрирует безусловный приоритет формирующегося многополярного мира — гармонию интеллекта и физического совершенства.

Путин также указал на символизм празднования 100 дней до начала игр на площадке выставки-форума «Россия». Она собрала передовые достижения страны в науке, культуре, спорте и цифровых технологиях, подчеркнул российский лидер.

«Свидетельство тому — и проведение «Игр будущего», принципиально нового спортивного турнира, основанного на красоте традиционного спорта и самых передовых инновационных прорывах», — резюмировал президент.

Ранее, 14 октября, корреспондент «Известий» Виктория Жильцова приняла участие в тестовых соревнованиях по лазертагу, которые прошли в рамках подготовки к «Играм будущего». В лазертаге важны тактика, скорость реакции и выносливость, а в этом году в России его признали официальным видом спорта, отметила корреспондент.

«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях по новым видам спорта с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности примут участие более 2 тыс. человек. Всего запланированы старты в 21 дисциплине.