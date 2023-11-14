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Почти 7 млн россиян улучшили жилищные условия в 2023 году
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Почти 7 млн россиян улучшили жилищные условия в 2023 году

Путин: почти 7 млн россиян улучшили жилищные условия в текущем году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Почти 7 млн граждан улучшили свои жилищные условия в 2023 году. Об этом 14 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минстроя Иреком Файзуллиным.

«У нас 2023 год, улучшили жилищные условия 7 млн человек, это 3,2 млн семей. Аварийного жилья мы расселили почти 2 млн кв. м — 1,8 млн кв. м, это 104,4 тыс. человек. И благоустройство — 7 тыс. 31 общественное пространство», — отметил Путин, открывая встречу.

Министр отметил, что в текущем году ожидается рекордный ввод жилья — 104–105 кв. м. К этому моменту, по словам Путина, введено 83,6 млн кв м. Отмечается, что по итогам 2022 года было введено 102,7 млн кв. м жилья.

«Это рекорд», — оценил показатели Путин.

Он также попросил поздравить строителей и поблагодарить их за такие показатели.

На встрече Путин и Файзуллин обсудили ситуацию в сфере строительства жилья, а также переселение из аварийного жилья, программу капитального ремонта и модернизации коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и восстановление объектов в новых регионах.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 октября сообщил, что только в столице с начала 2023 года построили и ввели в эксплуатацию 10,7 млн кв. м недвижимости, в том числе свыше 5 млн кв. м жилья. По словам мэра, показатели по недвижимости были превышены уже к сентябрю, а в данный момент они выше плановых и по жилым домам.

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