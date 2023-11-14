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В правительстве РФ призвали улучшить самообеспеченность по молоку и фруктам

В правительстве РФ призвали улучшить самообеспеченность по молоку и фруктам

Мишустин: важно усилить работу в направлении продовольственной безопасности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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России необходимо увеличить уровень своей самообеспеченности по молоку, фруктам, ягодам и ряду других продуктов. Об этом 14 ноября заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на стратегической сессии по продбезопасности, его речь опубликована на сайте правительства РФ.

«Но есть также и направления, по которым работу нужно усилить, чтобы достигнуть заявленных целей доктрины (продовольственной безопасности. — Ред.)», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что уровень самообеспеченности РФ молочной продукцией, фруктами и ягодами растет, однако темпы недостаточно интенсивны. Отстают и объемы по пищевой соли, добавил премьер-министр.

Кроме того, Мишустин отметил, что в данный момент правительству важно наладить селекционно-генетические исследования с учётом потребностей животноводства, а также нарастить выпуск товарной аквакультуры.

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Ранее, 3 ноября, Минсельхоз предложил ввести временный запрет на экспорт мяса птицы и яиц с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно. Как пояснили в министерстве, это необходимо для стабилизации ценовой ситуации и обеспечения потребностей внутреннего рынка в этих продуктах в условиях повышенного спроса на такие товары.

О соответствующей инициативе Министерства сельского хозяйства стало известно еще 26 октября. В тот же день доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский рассказал «Известиям», что запрет экспорта добавит на внутренний рынок необходимые объемы продукции. В то же время решение окажет минимальное влияние на производителей в сравнении с другим мерами регулирования, выразил мнение он.

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