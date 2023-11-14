Канатные дороги закрыли в горах Сочи из-за ливней

На курортах Красной Поляны в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий закрыли канатные дороги. В регионе ожидаются проливные дожди.

По данным ИА KrasnodarMedia, закрыты канатные дороги № 10, 12 и 13. Для туристов доступны пешие маршруты, кроме тех, которые остановили работу до следующего сезона. Пройти можно по Тропе здоровья 960, маршрутам «Времена года», «Поляна 1460», тропе «Папоротниковой» и к Водопаду Поликаря.

Осадки продолжатся во всех районах Краснодарского края до 16 ноября. Местным жителям и путешественникам рекомендовано соблюдать меры безопасности во время ливней.

Ранее синоптики предупредили жителей Хабаровского края о мокром снеге из-за наступления циклона. На дорогах ожидается гололедица, ветер усилится до 22 м/с.