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СК возбудил дело по факту гибели пенсионера при падении дерева в Липецке

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В Липецке возбуждено уголовное дело по факту гибели пожилого мужчины в результате падения сухой березы. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Трагедия произошла днем в понедельник, 13 ноября, напротив частного дома № 37 по улице Бескрайней. На 71-летнего пенсионера, который вышел на прогулку, упало дерево.

По данным GOROD48, мужчину доставили в больницу № 4 «Липецк-Мед» с травмой грудной клетки и брюшной полости, переломами костей таза и ноги. Утром 14 ноября он скончался. Как рассказал изданию заместитель главврача по медицинской части Павел Малыхин, причиной смерти стала политравма. По словам врачей, состояние пациента осложнилось тем, что в его сердце после ранее перенесенного инфаркта был вшит водитель сердечного ритма.

«Следствие полагает, что смерть мужчины стала возможной в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, лицами, ответственными за своевременную вырубку деревьев, представляющих опасность для горожан», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначен ряд экспертиз, все обстоятельства выясняются.

Мэр города Евгения Уваркина сообщила, что утром встретилась с сыном погибшего мужчины и выразила соболезнования. Также она инициировала служебную проверку.

«Все виновные будут определены и должным образом наказаны. Уже известно, что за год по упавшему вчера дереву поступило несколько обращений: в управление главного смотрителя, в департамент, в управляющую компанию. Перекладывание обязанностей между УК и городом по спилу деревьев недопустимо», — написала Уваркина в своем Telegram-канале.

Как уточняет LipetskMedia, свою проверку также начала прокуратура.

Сухая береза рухнула 13 ноября в 14:17. Дерево вырвало с корнем из земли, ствол придавил мужчину, смял забор частного дома, перегородил дорогу и оборвал электрические провода. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, расположенной неподалеку, за несколько секунд до несчастья под деревом успела пройти женщина.

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