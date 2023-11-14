Вице-спикер сейма Польши оценил шансы Моравецкого стать премьером

У Матеуша Моравецкого нет шансов стать новым премьером Польши. Такое мнение 14 ноября высказал вице-спикер сейма республики от фракции «Левых» Влодимеж Чажастый.

«У премьер-министра Моравецкого нет шансов получить большинство [голосов], что, впрочем, показали вчерашние выборы в сейме и сенате», — заявил Чажастый в эфире польской радиостанции Zet.

По его мнению, выборы, которые привели на посты спикеров обеих палат представителей оппозиции, показали расклад сил в сейме и сенате. Чажастый отметил, что ему не нравится идея предоставить Моравецкому шанс сформировать правительство. По его словам, такая «игра» затягивает принятие важных государственных решений, передает «Газета. Ru».

«Это перенос важных решений на месяц. В этом нет смысла»,— подытожил Моравецкий.

13 ноября Моравецкий объявил о сложении полномочий премьер-министра и отставке правительства.

Президент Польши Анджей Дуда в тот же день назначил на должность премьер-министра Моравецкого, который возглавлял кабмин республики с 2017 года. Дуда выразил надежду на успешное формирование нового кабинета министров и отметил, что уверен в способности Моравецкого сформировать правящую коалицию.

17 октября партия «Право и справедливость» выиграла парламентские выборы в Польше с результатом 35,38%. В этот же день доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев предположил в разговоре с «Известиями», что правительство будет формировать «Гражданская платформа» вместе еще с двумя партиями — «Третий путь» и «Новые левые». Указанные партии подписали коалиционное соглашение.