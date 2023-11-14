На Украине сообщили о взрывах в Запорожье и Днепропетровской области
В Запорожской и Днепропетровской областях Украины прозвучали взрывы. Об этом 14 ноября сообщило украинское издание «Зеркало недели».
«Запорожье, местные паблики сообщают, что в некоторых районах слышен взрыв», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Вскоре после этого издание сообщило о взрыве в соседней Днепропетровской области.
Комментариев по данной информации от Министерства обороны РФ не поступало.
За два дня до этого, 12 ноября, украинские СМИ сообщили о пожаре после взрыва в Харькове, а также о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне.
10 ноября украинские издания сообщали о взрывах в Харькове. В регионе также была объявлена воздушная тревога. Отмечалось, что предупреждение об опасности действовало еще в семи областях — Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской и Черкасской.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.