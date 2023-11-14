МИД РФ обеспокоился фрагментацией международного сотрудничества в Арктике

РФ обеспокоена из-за фрагментации международного сотрудничества в Арктике, сказал 14 ноября посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в Арктическом совете от России Николай Корчунов.

Также он указал на ослабление Арктического совета.

«Обеспокоены мы и фрагментацией международного сотрудничества в Арктике, в том числе и ослаблением Арктического совета как такого ключевого формата многостороннего международного сотрудничества», — отметил он на пресс-конференции, посвященной вторым открытым молодежным Арктическим Дельфийским играм.

В Госдуме 23 октября заявили о желании НАТО превратить Арктику в зону конфликта. Такое заявление последовало в ответ на слова главы военного комитета альянса Роба Бауэра о том, что тесные связи РФ и КНР повышают риск конфликта с участием НАТО в Арктике.

До этого, 17 сентября, Корчунов заявлял, что РФ ответит на военное усиление НАТО в Арктике мерами, включая те, которые будут иметь превентивный характер.

Кроме того, еще в июле президент России Владимир Путин напомнил о стратегической важности Арктической зоны для России.