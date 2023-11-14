Реклама
Прямой эфир

МИД РФ обеспокоился фрагментацией международного сотрудничества в Арктике

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

РФ обеспокоена из-за фрагментации международного сотрудничества в Арктике, сказал 14 ноября посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в Арктическом совете от России Николай Корчунов.

Также он указал на ослабление Арктического совета.

«Обеспокоены мы и фрагментацией международного сотрудничества в Арктике, в том числе и ослаблением Арктического совета как такого ключевого формата многостороннего международного сотрудничества», — отметил он на пресс-конференции, посвященной вторым открытым молодежным Арктическим Дельфийским играм.

Северное слияние: в МИД РФ обеспокоены действиями США в Арктике
Риски для безопасности связаны и с активизацией в регионе Великобритании

В Госдуме 23 октября заявили о желании НАТО превратить Арктику в зону конфликта. Такое заявление последовало в ответ на слова главы военного комитета альянса Роба Бауэра о том, что тесные связи РФ и КНР повышают риск конфликта с участием НАТО в Арктике.

До этого, 17 сентября, Корчунов заявлял, что РФ ответит на военное усиление НАТО в Арктике мерами, включая те, которые будут иметь превентивный характер.

Кроме того, еще в июле президент России Владимир Путин напомнил о стратегической важности Арктической зоны для России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023