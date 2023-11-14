Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинский депутат обвинил Залужного в провале контрнаступления
Экономика
Доллар на Мосбирже опустился до 91 рубля впервые с 28 июля
Экономика
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Армия
Российские военные отразили восемь атак ВСУ на купянском направлении
Мир
ФРГ поставила Киеву за неделю 10 танков Leopard и более 20 вездеходов
Мир
Краснов заявил о задаче РФ и Кубы противостоять новым видам преступлений
Общество
В Курской области запретили использование пиротехники с 15 ноября
Мир
ЕС увеличил производство боеприпасов на 30% в 2023 году
Мир
Кулеба исключил возможность получения страной обещанного 1 млн боеприпасов
Мир
В ООН заявили о нарушении Киевом конвенции о запрете противопехотных мин
Мир
ЦАХАЛ подтвердила гибель 19-летней военнослужащей
Мир
Песков назвал голословным заявление США о помощи России и Китая КНДР
Экономика
В ОПИ предложили властям ввести фиксированную цену на яйца в РФ
Сюжет:

Минобороны Эстонии сообщило о потребности Украины в 3 млн снарядов в год

Певкур: Украине нужно около 3 млн снарядов в год, а ЕС производит менее 1 млн
0
Фото: Global Look Press/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потребность Украины составляет 3 млн снарядов в год, а Евросоюз (ЕС) производит менее 1 млн. Об этом 14 ноября заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур порталу телерадиовещания ERR.

«Мы все должны производить больше, потому что, по нашим оценкам, Украине нужно около 3 млн снарядов в год. Сегодня мы производим менее 1 млн, может быть, 600–700 тыс. в год», — сказал он.

Певкур подчеркнул, что этого недостаточно, поэтому странам ЕС необходимо наращивать их производство. Он также добавил, что в ближайшие четыре года Эстония вложит в производство боеприпасов 30% оборонного бюджета, а уже сейчас страна открыла ускоренную процедуру закупки 155-миллиметровых снарядов на сумму в €280 млн.

Министр обороны Эстонии отметил, что на данный момент важно в срочном порядке рассмотреть варианты обновления устаревающих снарядов и закупки в третьих странах.

Ну, помоги: американская помощь Украине будет пересмотрена
Форма поддержки и ее содержание изменятся, а суммы станут меньше

Ранее в этот день член Еврокомиссии (ЕК) по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что цель произвести более 1 млн снарядов для Украины к весне 2024 года будет достигнута, однако на данный момент всё зависит от государств – членов ЕС. Так он прокомментировал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, заявившего, что Киев не получит обещанное количество боеприпасов.

Также в этот день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ЕС не сможет поставить обещанный 1 млн снарядов до весны. Он подчеркнул, что главной причиной невыполнения обещания ЕС стала бюрократия и большое количество «несинхронизированных вещей».

13 ноября советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что финансировать предоставление Украине необходимых вещей становится сложнее с каждой неделей из-за отказа палаты представителей конгресса выделять дополнительные средства на эти цели.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023