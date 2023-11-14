Минобороны Эстонии сообщило о потребности Украины в 3 млн снарядов в год

Потребность Украины составляет 3 млн снарядов в год, а Евросоюз (ЕС) производит менее 1 млн. Об этом 14 ноября заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур порталу телерадиовещания ERR.

«Мы все должны производить больше, потому что, по нашим оценкам, Украине нужно около 3 млн снарядов в год. Сегодня мы производим менее 1 млн, может быть, 600–700 тыс. в год», — сказал он.

Певкур подчеркнул, что этого недостаточно, поэтому странам ЕС необходимо наращивать их производство. Он также добавил, что в ближайшие четыре года Эстония вложит в производство боеприпасов 30% оборонного бюджета, а уже сейчас страна открыла ускоренную процедуру закупки 155-миллиметровых снарядов на сумму в €280 млн.

Министр обороны Эстонии отметил, что на данный момент важно в срочном порядке рассмотреть варианты обновления устаревающих снарядов и закупки в третьих странах.

Ранее в этот день член Еврокомиссии (ЕК) по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что цель произвести более 1 млн снарядов для Украины к весне 2024 года будет достигнута, однако на данный момент всё зависит от государств – членов ЕС. Так он прокомментировал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, заявившего, что Киев не получит обещанное количество боеприпасов.

Также в этот день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ЕС не сможет поставить обещанный 1 млн снарядов до весны. Он подчеркнул, что главной причиной невыполнения обещания ЕС стала бюрократия и большое количество «несинхронизированных вещей».

13 ноября советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что финансировать предоставление Украине необходимых вещей становится сложнее с каждой неделей из-за отказа палаты представителей конгресса выделять дополнительные средства на эти цели.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.