Порядка 1,3 млрд рублей направят на развитие туризма на Алтае до 2030 года

В Алтайском крае до 2030 года на реализацию мероприятий региональной госпрограммы развития туризма направят 1,3 млрд рублей. Об этом 14 ноября сообщает altapress.ru со ссылкой на региональное управление по развитию туризма и курортной деятельности.

«Программа развития сферы туризма представлена в новой структуре, а срок ее реализации увеличен до 2030 года. <…> Со следующего года (2024-го) реализация государственных программ Алтайского края будет осуществляться по принципам «проектной деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Так, в перечень структурных элементов госпрограммы включены проекты «Развитие туристической инфраструктуры (Алтайский край)» и «Развитие сельского туризма в Алтайском крае», комплексы процессных мероприятий «Создание и повышение качества туристической инфраструктуры в Алтайском крае» и «Продвижение туристского продукта Алтайского края, повышение качества и конкурентоспособности туристских услуг».

На сегодняшний день объем финансирования мероприятий оценивается в 1,3 млрд рублей. Из них 440 млн — средства федерального бюджета. Действующие меры поддержки туротрасли в новом документе сохраняются.

10 ноября сообщалось, что правительство России выделило почти 1,5 млрд рублей Министерству обороны на обустройство туристско-рекреационного кластера в Кронштадте под Санкт-Петербургом.