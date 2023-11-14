В Екатеринбурге соседи рассказали о зарезавшем возлюбленную подростке

Соседи 16-летнего подростка, зарезавшего свою девушку и ее мать, 14 ноября рассказали «Известиям», что не могут поверить в произошедшее.

«Нормальный парень, недавно вот ему 16 лет исполнилось. Не верю, что мог убить, он совсем ребенок. С мамой живет и братом», — рассказали жильцы дома, в котором живет молодой человек.

Соседи убитой девушки поделились, что часто видели ее в компании подростков в подъезде своего дома.

«Например, в воскресенье сидели на лестничной клетке, надписи появились на стенах. Может, мы и видели этого мальчика, но думали, что это одна большая компания», — рассказали они.

По информации «Известий», инцидент произошел вечером 13 ноября, когда школьник был в гостях у своей девушки. Между молодыми людьми завязалась ссора, в ходе которой подросток ударил девушку ножом три раза, а позже он убил возвращавшуюся домой мать подруги.

Парень поделился произошедшим со знакомым, старший брат которого сообщил в полицию. Отмечается, что ранее школьника уже судили по статье «Грабеж», в убийстве он сознался.

14 ноября 16-летнего школьника задержали за подозрение в убийстве своей несовершеннолетней девушки и ее матери. По данному факту возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Устанавливаются обстоятельства произошедшего и решается вопрос о предъявлении обвинения.