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Стало известно о драке футболистов Дзюбы и Пиняева после матча

Журналист Карпов: Дзюба подрался с Пиняевым после матча РПЛ со «Спартаком»
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Футболисты «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев подрались после недавнего матча против «Спартака», сообщил 14 ноября в Telegram-канале журналист Иван Карпов.

По его данным, инцидент произошел еще 5 ноября после игры в рамках 14 тура Российской премьер-лиги (РПЛ), закончившейся со счетом 1:1.

Конфликт якобы был связан с критикой со стороны Дзюбы в ходе матча ряда неудачных действий Пиняева. На это полузащитник ответил, что нападающий ходит по полю пешком, утверждает источник.

После окончания игры футболисты начали потасовку в раздевалке, однако недопонимание было исчерпано в тот же день, добавил журналист.

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11 ноября оба игрока вышли на игру 15-го тура РПЛ против «Ахмата», которая завершилась со счетом 2:1.

Ранее, в середине августа, Дзюба был дисквалифицирован Российским футбольным союзам на два матча условно за угрозы в адрес журналиста в ходе матча «Локомотива» с самарскими «Крыльями Советов» (1:1). За данные действия спортсмена также оштрафовали на 50 тыс. рублей.

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