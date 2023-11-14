Стало известно о драке футболистов Дзюбы и Пиняева после матча
Футболисты «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев подрались после недавнего матча против «Спартака», сообщил 14 ноября в Telegram-канале журналист Иван Карпов.
По его данным, инцидент произошел еще 5 ноября после игры в рамках 14 тура Российской премьер-лиги (РПЛ), закончившейся со счетом 1:1.
Конфликт якобы был связан с критикой со стороны Дзюбы в ходе матча ряда неудачных действий Пиняева. На это полузащитник ответил, что нападающий ходит по полю пешком, утверждает источник.
После окончания игры футболисты начали потасовку в раздевалке, однако недопонимание было исчерпано в тот же день, добавил журналист.
11 ноября оба игрока вышли на игру 15-го тура РПЛ против «Ахмата», которая завершилась со счетом 2:1.
Ранее, в середине августа, Дзюба был дисквалифицирован Российским футбольным союзам на два матча условно за угрозы в адрес журналиста в ходе матча «Локомотива» с самарскими «Крыльями Советов» (1:1). За данные действия спортсмена также оштрафовали на 50 тыс. рублей.