Аварийный долгострой снесут на проспекте Строителей в Нижнекамске

В Нижнекамске (Татарстан) из плана приватизации изъяли недостроенный стерилизационный блок на проспекте Строителей, 6в. Об этом начальник районного управления земельных и имущественных отношений Дамир Зарипов сообщил на объединенной сессии Советов города и района.

По данным ИА «Татар-информ», ранее долгострой планировали выставить на продажу. Однако аварийное состояние объекта не позволило осуществить задуманное. По словам Зарипова, об аварийном состоянии недостроя имеется соответствующее заключение.

После завершения работ по сносу объекта в Нижнекамске будет освобождено почти 1,3 тыс. кв. м земли.

В октябре сообщалось, что в Липецке недостроенное здание отеля по улице Неделина превратят в многофункциональный административно-гостиничный комплекс с подземной автостоянкой и бассейном.