В МВД Финляндии захотели ограничить движение через КПП на границе с Россией

Финляндия готовит предложение об ограничении движения через контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом 14 ноября заявила глава МВД страны Мари Рантанен.

По ее словам, пункты пересечения границы будут закрыты или их работа будет ограничена. Действующее законодательство Финляндии позволяет сделать это, добавила она. Рантанен указала, что растет число тех, кто пересекает юго-восточную границу Финляндии, и зачастую речь идет о нелегальной миграции, передает ее слова телерадиокомпания Yle.

Глава МВД пояснила, что решение об ограничении движения через КПП руководство страны может принять из-за неконтролируемого потока беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран.

«Ситуация обсуждалась с российскими властями, но обсуждения не привели к желаемому результату», — цитирует телерадиокомпания Рантанен.

Как отмечает Yle, в минувшие выходные за убежищем в Финляндии обратились 34 человека, за понедельник — 39, за первую половину вторника — более 20. Многие приезжали к границе на велосипедах без виз, уточняет СМИ.

Накануне «Известиям» в посольстве РФ в Финляндии рассказали, что республика ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. Это решение объяснили необходимостью обеспечения безопасности границы из-за участившихся случаев «незаконной миграции», когда в Финляндию через Россию прибывают соискатели убежища без документов.

Кроме того, в тот же день посол страны в Вашингтоне Микко Хаутала заявил, что Финляндии недостаточно забора на границе с РФ. По его мнению, следует также отстроить фортификационные сооружения.

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.