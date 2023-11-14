Дело возбудили по факту гибели двух человек при пожаре на томском предприятии

В Томске возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре на предприятии «Новохим». Об этом региональное СУ СК России сообщает во вторник, 14 ноября.

Пожар произошел вечером 13 ноября в производственном цеху компании «Новохим» на улице Березовой. В ходе тушения спасатели обнаружили тела двух сотрудников предприятия 1986 и 1998 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая, допрашиваются свидетели.

Представительница «Новохима» рассказала РИА «Томск», что причина возгорания пока не установлена.

«На данный момент мы можем только подтвердить, что инцидент произошел на производственной площадке ООО «Новохим». В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, выясняется причина произошедшего, после чего соответствующими ведомствами будет дана оценка произошедшего», — заявила собеседница информагентства.

В ночь на 12 ноября в Томске случился пожар в двухэтажном многоквартирном деревянном на улице Ванцетти. Из 21 жильца пострадали девять человек, в том числе двое несовершеннолетних. По факту случившегося Следственный комитет начал проверку.