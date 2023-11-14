В Москве нейросети начали выявлять лор-заболевания на рентгеновских снимках

В Москве нейросети научили выявлять на рентгеновских снимках пациентов лор-заболевания. Об этом во вторник, 14 ноября, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, искусственный интеллект (ИИ) на медицинском изображении выделяет цветом участки с возможными патологиями. Ракова уточнила, что это уже 28-е клиническое направление, по которому алгоритмы распознают патологии, сообщает телеканал «360». Результаты обследования становятся известны уже спустя две-три минуты. Теперь медики могут уделить пациентам больше времени.

Уточняется, что сервис с ИИ делает автоматически замеры и описание для диагноза. Между тем конечное решение всё равно принимают врачи. ИИ ишь ускоряет постановку диагноза и повышает его точность, уточняет НСН.

Как уточняет агентство городских новостей «Москва», умные алгоритмы способны обнаруживать по результатам рентгенографии носовых пазух серьезную патологию — синусит.

В Москве в настоящее время действует более 50 сервисов ИИ по 28 направлениям, они позволяют медработникам проанализировать более 10,5 млн исследований, отмечает сайт kp.ru.

Сервисы ИИ применяются в столице с 2020 года на базе Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения, пишет RT.

7 ноября Анастасия Ракова сообщила, что во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта. Он помогает медикам ставить пациентам заключительный диагноз посредством анализа данных электронной медкарты.