Мужчина погиб в результате пожара в частном доме в Саратовской области
В Питерском районе Саратовской области в результате пожара в частном доме погиб 50-летний мужчина. Об этом сообщает региональное СУ СК России.
Пожар произошел утром во вторник, 14 ноября, в одноэтажном частном доме в селе Алексашкино. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание. После этого в здании было обнаружено тело погибшего 50-летнего мужчины.
Как уточняет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на ГУ МЧС по региону, мужчина проживал в доме один. Пожарных вызвал сосед.
По факту гибели человека СК организовал проверку. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинского исследования. Все обстоятельства выясняются.
В ночь на 12 ноября пожар случился в двухэтажном многоквартирном деревянном доме в Томске. Из 21 жильца пострадали девять человек, в том числе двое несовершеннолетних. По факту случившегося Следственный комитет начал проверку.