Мужчина пострадал при опрокидывании авто в кювет в Мурманской области
В Мончегорском районе Мурманской области в результате опрокидывания автомобиля пострадал мужчина. Об этом сообщает региональное управление по ГОЧС и ПБ.
Авария произошла около 4 утра 14 ноября на 1273-м км федеральной автодороги Р-21 «Кола». Автомобиль Geely Atlas выехал на встречную полосу, вылетел с проезжей части и опрокинулся в кювет.
«На месте происшествия личным составом ПЧ-43 Оленегорского филиала проведены работы по ограждению места ДТП, отключению аккумулятора, стабилизации транспортного средства и сбору информации», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет ИА «Би-порт», автомобилист в результате ДТП получил травмы. От госпитализации он отказался, медицинская помощь ему была оказана на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются сотрудники УГИБДД.
Ранее 14 ноября сообщалось, что полиция начала проверку по факту ДТП с участием самодельного транспортного средства в Приморском крае. Водитель получил смертельные травмы.