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Краснов заявил о задаче РФ и Кубы противостоять новым видам преступлений

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 14 ноября встретился с кубинской коллегой Ямилой Пеньей Охедой. Они обсудили трансграничные угрозы, курсы повышения квалификации кубинских прокуроров, а также подписали дополнительный протокол о продолжении взаимодействия военных прокуратур.

Так, Краснов отметил, что на протяжении многих десятков лет обе страны поддерживают друг друга на международных площадках, а также отстаивают принципы справедливости и равенства всех народов. Генпрокурор РФ подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал стратегический характер отношений с Кубой.

Кроме того, он отметил, что курсы повышения квалификации кубинских прокуроров в российском Университете прокуратуры всегда вызывали интерес и были полезны для обеих сторон.

«Тем не менее стремительное развитие цифровых технологий ставит перед нами важные задачи по противодействию трансграничным угрозам. Считаю, что мы должны работать на опережение, предупреждая саму вероятность совершения новых видов преступлений», — сказал Краснов.

Он добавил, что российские прокуроры готовы на безвозмездной основе предоставить возможность изучения языка кубинским коллегам. Генпрокурор РФ также выразил уверенность, что совместные усилия надзорных ведомств двух стран помогут сформировать достойный прокурорский корпус и подготовить профессиональных специалистов.

В конце встречи сторонами был подписан дополнительный протокол к программе сотрудничества между ведомствами на 2024 год. Он предусматривает продолжение развития взаимодействия по линии органов военных прокуратур.

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Ранее в октябре Краснов на встрече с кубинским министром юстиции Оскаром Мануэлем Сильверой Мартинесом заявил, что Куба традиционно является надежным партнером России. По словам генпрокурора РФ, в настоящее время между странами действует договор о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 28 ноября 1984 года.

29 сентября в Госдуме прошла парламентская конференция «Россия — Латинская Америка», на которую собрались представители власти, лидеры политических партий, эксперты и дипломаты из большинства латиноамериканских государств. Путин тогда отметил, что приезд гостей Латинской Америки свидетельствует о стремлении народов развивать всестороннее взаимовыгодное партнерство. В ходе конференции он также напомнил о своих встречах с экс-президентом Кубы Фиделем Кастро, назвав его уникальной личностью.

Ранее, в конце июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что желающие посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки не смогут этого добиться. По ее словам, традиции взаимной симпатии, готовности к равноправному взаимодействию и диалогу между РФ и странами континента только укрепляются.

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