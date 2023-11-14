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Столтенберг заявил о сложной ситуации в зоне конфликта на Украине

Столтенберг: ситуация на линии фронта в зоне конфликта на Украине сложная
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Фото: Global Look Press/Bernd Elmenthaler
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Ситуация на линии фронта в зоне конфликта на Украине сложная, заявил 14 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«На полях сражения сложилась сложная ситуация, поэтому сейчас еще важнее сделать нашу помощь более устойчивой и наращивать ее», — приводит «РИА Новости» его заявление перед встречей с министрами обороны стран Евросоюза в Брюсселе.

Генсек НАТО добавил, что поддержка Украины входит в интересы альянса.

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Ранее в этот день глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о необходимости усиления ПВО Украины. Также, по его прогнозу 2024 год будет решающим в конфликте России и Украины.

Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Чарльзом Брауном заявил, что труднее всего украинской армии приходится на авдеевском, купянском и марьинском направлениях.

В то же время советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о сокращении возможностей США помогать Украине из-за отказа палаты представителей конгресса выделять дополнительные средства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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