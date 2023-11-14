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Платформа от создателей сериала «Плакса» поможет в борьбе с буллингом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве в лектории-кинотеатре Wink на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялась дискуссия на тему буллинга с участием руководителя направления корпоративной социальной ответственности «Национальной Медиа Группы» (НМГ), импакт-продюсера сериала «Плакса» Марии Залуниной.

Беседа организована НМГ, видеосервисом Wink, телеканалом СТС и «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН».

Как отметила Залунина, дискуссия приурочена ко Дню борьбы с кибербуллингом и началу работы платформы «Я не Плакса». В лектории Wink собрались эксперты и психологи, а также дети и учителя.

Как отметила одна из участниц дискуссии, причиной травли детей зачастую может стать невнимательность взрослых.

«Травля — как температура у больного, и надо найти причину. А причина — невнимательность взрослых к тому, как дети между собой общаются, как они проявляют свое поведение в присутствии детей», — сказала она.

По ее словам, для профилактики травли необходимо работать в первую очередь с педагогами и родителями.

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Платформа «Я не плакса» заработала в начале октября. Сайт раскрывает тему буллинга и рассказывает, как распознать травлю и противостоять ей. Портал запустили создатели сериала «Плакса» — НМГ, видеосервис Wink, телеканал СТС и «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН».

Частью социального проекта также станет хештег #янеплакса. Создатели сериала предлагают подросткам, подвергшимся буллингу, размещать его в своих социальных сетях. Это делается для того, чтобы привлечь внимание друзей, семьи, учителей и специалистов НКО.

«Плакса» — 8-серийный проект из линейки Wink Originals. Цифровая премьера состоялась 28 сентября. В проекте снялись Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Татьяна Орлова и другие.

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